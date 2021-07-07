Потеря двух любимых женщин и сына: как сейчас живет овдовевший Джон Траволта
67-летний Джон Траволта может похвастаться творческой биографией, о которой мечтают многие начинающие актеры. Он снялся в 90 фильмах, многие из которых стали блокбастерами. У него было все: контракты с лучшими режиссерами, многомиллионные гонорары, обожание поклонниц, настоящая любовь, трое детей...
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Фото: www.instagram.com/johntravolta
Но судьба сыграла с Джоном злую шутку: отобрав женщину, которую он полюбил совсем молодым, затем — сына, а после — и мать его детей.
Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в многодетной семье. С детства мальчик увлекался творчеством и хореографией. В юности он освоил азы чечетки и танцевал всю молодость. Именно этот талант, помимо актерского, сделал молодого Траволту звездой и кумиром молодежи.
Карьера Джона, высокого, статного черноволосого красавца с крупными чертами лица, стартовала в начале 1970-х. Прежде чем получить роль в большом кино («Адский дождь», 1975 год), он появился в нескольких сериалах.
Но первая большая известность пришла к молодому актеру после выхода на экраны фильма «Под колпаком» (1976 год). На съемках 21-летний Траволта познакомился с Дайаной Хайленд, она играла мать его персонажа.
Дайана была старше Джона на 18 лет, но это не помешало их бурной большой любви.
Фото: Globe Photos/ Global look press
Джон Траволта и Дайана Хайленд появлялись вместе на светских мероприятиях и не скрывали чувств друг к другу. 40-летняя Дайана была уже знаменита, красива и богата. Молодой актер по уши влюбился в белокурую диву.
Но счастье их было недолгим. В 1977-м актрисе поставили страшный диагноз — «рак молочной железы». Болезнь развивалась стремительно, и уже через несколько месяцев 41-летняя Дайана умерла на руках любимого мужчины. Для Траволты потеря первой большой настоящей любви стала большим потрясением.
После смерти актриса удостоилась премии «Эмми» в номинации «Выдающееся исполнение актрисой второго плана роли в комедии или драме» за роль Мики Любич из фильма «Под колпаком». Награду за нее получил Траволта.
Фото: Kinopoisk.ru
В конце 1970-х карьера Джона Траволты пошла в гору. Он снялся в мюзиклах «Лихорадка субботнего вечера» и «Бриолин». В картинах он по полной проявил себя шикарным танцором и даже певцом. В «Бриолине» он и Оливия Ньютон-Джон сами исполнили несколько песен, которые стали хитами. В ту пору Траволта был кумиром молодежи.
В последующие годы актер меняет амплуа: из мюзиклов он перекочевал в комедии, драмы и боевики. Траволта появился в таких фильмах, как «Городской ковбой», «Прокол», «Эксперты». В 1989-м вышла комедия «Уж кто бы говорил», в которой Джон сыграл с Керсти Элли, которую впоследствии он называл своей любимой партнершей (актеры дружат семьями до сих пор). Успех комедии был настолько большим, что после вышли еще две части.
В начале 1990-х карьера Траволты немного подсдулась, зато наладилась личная жизнь. В 1991-м он женился на актрисе Келли Престон. Через год счастливые супруги стали впервые родителями — у них родился сын Джетт. Но, когда мальчику было несколько лет, ему поставили два диагноза: «расстройство аутистического спектра» и «синдром Кавасаки».
Еще через 8 лет у Престон и Траволты родилась дочь Элла. Семья была счастливой, несмотря на болезнь старшего наследника. Родители много снимались, в огромной любви растили сына и дочь, были без ума друг от друга.
Фото: www.instagram.com/therealkellypreston
Горе пришло в семью Траволты в начале 2009 года: 16-летний Джетт во время эпилептического припадка упал в ванной и ударился головой. Парень скончался.
Безутешные родители нашли в себе силы жить дальше. И уже через год 48-летняя Келли Престон родила третьего ребенка — сына Бенджамина. Его появление на свет в некоторой степени помогло актерам заполнить пустоту в сердце после смерти Джетта.
Все опять пошло своим чередом: семья, дети, работа. К тому времени Траволта уже был суперзвездой Голливуда. В 1994-м Квентин Тарантино своим фильмом «Криминальное чтиво» реанимировал карьеру Джона. Также он снялся в кинохитах: «Без лица», «Сломанная стрела», «Майкл», «Феномен», «Безумный город», «Пароль "Рыба-меч"» и многих других картинах.
Но ни слава, ни многомиллионные счета в банке не могли защитить Джона и Келли от новой трагедии.
В 2018 году Келли Престон, так же как и Дайане Хайленд, поставили диагноз «рак молочной железы». Актриса с поддержкой семьи боролась с болезнью два года, но организм не справился. 12 июля 2020-го Келли умерла.
Уже год Джон Траволта живет вдовцом. Несколько недель назад в блоге он обратился к умершей жене. «Милая Келли, ты подарила мне троих самых невероятных в мире детей. Спасибо. Мы тебя любим и скучаем. Счастливого Дня матери», — проникновенно написал актер.
Теперь в его жизни главное место занимают дети. Элла, превратившаяся из несуразного пухлого подростка в прекрасную девушку, сопровождает отца на многих светских мероприятиях.
«Я буду обеспечивать будущее своих детей, помогать им в делах. Сейчас я обучаю Эллу своей профессии. Бену исполнилось десять лет. Я хочу помочь ему в развитии, потому что у него впереди вся жизнь», — рассказывал актер в интервью.
После смерти жены Траволта за 5 млн долларов выставил на продажу особняк, в котором жила семья.
На время, чтобы прийти в себя, Траволта приостановил съемки. В 2020-м состоялась премьера сразу нескольких фильмов с участием Джона. О новых проектах пока ничего не известно. Но поклонники актера уверены, что они непременно будут.
Фото и видео: Instagram, Globe Photos, Javier Rojas/ Global Look press, youtube-канал Timeless Music, Kinopoisk.ru
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