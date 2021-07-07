Потеря двух любимых женщин и сына: как сейчас живет овдовевший Джон Траволта

Джон Траволта родился 18 февраля 1954 года в многодетной семье. С детства мальчик увлекался творчеством и хореографией. В юности он освоил азы чечетки и танцевал всю молодость. Именно этот талант, помимо актерского, сделал молодого Траволту звездой и кумиром молодежи.

Карьера Джона, высокого, статного черноволосого красавца с крупными чертами лица, стартовала в начале 1970-х. Прежде чем получить роль в большом кино («Адский дождь», 1975 год), он появился в нескольких сериалах.

Но первая большая известность пришла к молодому актеру после выхода на экраны фильма «Под колпаком» (1976 год). На съемках 21-летний Траволта познакомился с Дайаной Хайленд, она играла мать его персонажа.