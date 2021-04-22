Джон Траволта рассказал, что дает ему силы жить дальше после гибели жены от рака
Фото: picture-alliance.com
Келли Престон скончалась в июле 2020 года от рака груди после двух лет борьбы с заболеванием. 67-летний актер признался, что смерть любимой красавицы-супруги в возрасте 57 лет стала тяжелым ударом. «Я узнал, что оплакивать кого-то, — это личное. Скорбь индивидуальна и собственное путешествие может привести к исцелению», — пояснил он. По словам актера, все люди переживают потерю по-разному. Траволта считает, что в такие моменты важно не усугублять состояние человека, позволить ему побыть в трауре и просто быть рядом.
«Жизнь — это движение и путь, важно то, что вы оставляете в людях, наследие», — подчеркнул он. Траволта после смерти супруги сконцентрировался на детях.
«Я буду обеспечивать будущее своих детей, помогать им в делах. Это то, что я сейчас делаю с Эллой, ее фильмами, обучая профессии. Бену едва исполнилось десять лет. Я хочу помочь ему в развитии, потому что у него впереди вся жизнь», — добавил отец.
Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина. Келли Престон снялась более чем в 100 фильмах, среди них «Нечего терять», «Смертный приговор», «Джерри Магуайер», «Близнецы».
Фото: picture-alliance.com
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