Джон Траволта рассказал, что дает ему силы жить дальше после гибели жены от рака

«Жизнь — это движение и путь, важно то, что вы оставляете в людях, наследие», — подчеркнул он. Траволта после смерти супруги сконцентрировался на детях.

«Я буду обеспечивать будущее своих детей, помогать им в делах. Это то, что я сейчас делаю с Эллой, ее фильмами, обучая профессии. Бену едва исполнилось десять лет. Я хочу помочь ему в развитии, потому что у него впереди вся жизнь», — добавил отец.

Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина. Келли Престон снялась более чем в 100 фильмах, среди них «Нечего терять», «Смертный приговор», «Джерри Магуайер», «Близнецы».