Джон Траволта после смерти жены решил продать поместье, в котором семья жила 30 лет
Здание с несколькими десятками спален находится в американском городе Айлсборо, штат Мэн. Артист выложил его на продажу через несколько месяцев после того, как похоронил супругу. Келли Престон скончалась в июле 2020 года от рака груди после двух лет борьбы с заболеванием. Траволта хочет получить за особняк, купленный им в 1991 году, пять миллионов долларов (более 370 миллионов рублей).
Фото: picture-alliance.com
Участок занимает площадь около 20 гектаров на острове. Сам дом имеет площадь более тысячи квадратных метров. В нем 20 спален, семь ванных комнат, столовая, библиотека, кухня. Возле особняка - бассейн, к главному входу ведет широкая подъездная дорога. Интерьер дома выполнен в винтажном стиле с использованием ярких цветов. В комнатах цветочный орнамент, некоторые из спален имеют определенную тематику. К примеру, одна из комнат сделана в виде помещения для принцессы.
Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина.
Келии Престон снялась более чем в 100 фильмах, среди них «Нечего терять», «Смертный приговор», «Джерри Макгуайр», «Близнецы».
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Фото: picture-alliance.com
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