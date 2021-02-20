Джон Траволта после смерти жены решил продать поместье, в котором семья жила 30 лет

Участок занимает площадь около 20 гектаров на острове. Сам дом имеет площадь более тысячи квадратных метров. В нем 20 спален, семь ванных комнат, столовая, библиотека, кухня. Возле особняка - бассейн, к главному входу ведет широкая подъездная дорога. Интерьер дома выполнен в винтажном стиле с использованием ярких цветов. В комнатах цветочный орнамент, некоторые из спален имеют определенную тематику. К примеру, одна из комнат сделана в виде помещения для принцессы.

Джон Траволта и Келли Престон поженились в сентябре 1991 года. У них родились трое детей. Их старший сын Джет погиб в 16-летнем возрасте после приступа эпилепсии (он упал и ударился головой). Дочь звездных супругов Элла Блю родилась в 2000-м, а в ноябре 2010 года Джон и Келли стали родителями сына Бенджамина.

Келии Престон снялась более чем в 100 фильмах, среди них «Нечего терять», «Смертный приговор», «Джерри Макгуайр», «Близнецы».

Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:

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