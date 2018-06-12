«Потерпеть 2 часа»: Роза Сябитова рассказала об ужасах полета эконом-классом

Сегодня пассажиры авиакомпании Nordwind Airlines получили возможность лететь в одном салоне со звездой. «По ряду причин пришлось лететь экономом. Не проблема, потерпеть 2 часа — не вопрос. Но!», — написала Роза Сябитова в блоге несколько минут назад и продолжила описание трудностей, с которыми ей пришлось столкнуться в аэропорту.

«Сначала мы не могли зарегистрировать заранее место. Выяснилось, что Компания Nordwinb Airlines регистрирует пассажиров по компьютеру, т.е. Он сам выбирает, кто где сидит. На стойке я выясняю, что если хочу (а я хочу) лететь комфортно, например, на местах 1A или 1F, то плати 1.150 рублей. Заплатила. Подошла к стойке, где были все сотрудники свободны (я приезжаю в аэропорт заранее, минимум за 3-4 часа) мне 20 минут не могли распечатать посадочный талон. Девушка регистратор бегала от компьютера к компьютеру, пытаясь это сделать, а сотрудницы напоминали ленивцев из мультфильма Зверополис. Но это был ещё не конец. Когда наконец, одна из выпала из анабиоза, вдруг решила, что моя сумка не подходит под ручную кладь (100 раз с ней ездила). Чтобы не заорать, я прикусила язык так, что глаза выпучились. Первая мысль - не лететь. Вдруг это сигнал к тому, что что-то случится? Подышав минуту, я решила, что это тупые сотрудники, аэропорт, Компания, и простой развод на деньги. В конечном итоге я заплатила ещё 3.000, уже за багаж-сумки, и прошла на посадку. На всякий случай буду вас информировать, как я долетела! Господи, спаси и сохрани! Легкого взлета мне, и мягкой посадки», — пожаловалась звезда «Первого канала».