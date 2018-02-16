Постройневшая Кристина Агилера показала, как купается в ванне

Совсем недавно Кристина Агилера была пышечкой. В последнее время певица еще больше постройнела, и, конечно же, она не смогла не поделиться фотографиями своей почти идеальной фигуры в Instagram. Домашняя фотосессия получилась очень откровенной: на фото 37-летняя певица купается в ванне.

Возможно, таким образом звезда не только похвасталась своими формами, но и анонсировала новый альбом, которого поклонники таланта певицы с нетерпением ждут с момента ее триумфального возвращения на сцену после долгого перерыва.