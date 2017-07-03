41-летняя Анастасия Волочкова открыла новый сезон шпагатов

Многочисленные подписчики блога Анастасии Волочковой успели соскучиться по знаменитым шпагатам балерины. Долгое время звезда была занята другими делами: репетировала новые композиции, занималась спортом, приобщала дочь к гимнастике и бане, экспериментировала с прической. И вот, на заслуженном отдыхе Настя побаловала фанатов излюбленной позой для фотосессий.

«И вот я уже на пляже», — написала Волочкова из Греции.