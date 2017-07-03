Постройневшая Анастасия Волочкова в купальнике снова продемонстрировала идеальный шпагат
Многочисленные подписчики блога Анастасии Волочковой успели соскучиться по знаменитым шпагатам балерины. Долгое время звезда была занята другими делами: репетировала новые композиции, занималась спортом, приобщала дочь к гимнастике и бане, экспериментировала с прической. И вот, на заслуженном отдыхе Настя побаловала фанатов излюбленной позой для фотосессий.
«И вот я уже на пляже», — написала Волочкова из Греции.
«Ну наконец то))))))», «Настя, жгите», «Для ровного загара)))», — веселятся подписчики. Многие заметили, что балерина находится в отличной форме: «Хорошое фото, не пошлое. Ноги великолепные!», «Настя ты знаешь когда природа создавала идеальные формы первой она наградила тебя!!! Ты великолепна!!!», «Самые длинные ноги», — осыпают ее комплиментами. Не обошлось и без критики.
«Вижу, что фото с пляжа будоражат больше, чем фото с моих концертов..», — удовлетворенно отметила звезда.
Фото: globallookpress.com, instagram.com