42-летняя Анастасия Волочкова в силу своей профессии всегда отдавала предпочтение классической прическе среди балерин - «пучок». Даже находясь вне сцены, будь то посиделки с друзьями, поход в баню или прогулка, артистка оставалась верна своему образу.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Апр 14 2017 в 7:56 PDT

Недавно Волочкова приятно удивила подписчиков. В своем блоге прима-балерина показала новую прическу, сменив излюбленный «пучок» на роскошные длинные волосы. Легко закрученные локоны сделали Анастасию гораздо женственнее и привлекательнее, как отметили многие поклонники. А некоторые и вовсе, впервые взглянув на снимок балерины, не узнали ее.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Май 10 2017 в 1:18 PDT

«С распущенными волосами гораздо лучше», «Я вас не узнала,так хорошо вам,очень милая», «О боже, это вы? Зачем же вы прятали такую красоту.», «Насть, вот если ты ещё сделаешь себе опять этот хвост , то я от тебя оотпиишуууусь!!!», «С такой укладкой только в ВиАгру вам идёт!», «Наконец то нормально накрасилась и с прической все норм», - восхитились фанаты.

Фото: instagram.com, east news.ru