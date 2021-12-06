Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову сняли с ИВЛ — какой прогноз дают врачи

«По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений.

К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей, и уж тем более журналистов у нее не было и не будет в ближайшее время», — говорится в сообщении.