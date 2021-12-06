Пострадавшую в пожаре Марину Хлебникову сняли с ИВЛ — какой прогноз дают врачи
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: www.instagram.com/marina_hlebnikova_official
В аккаунте Марины Хлебниковой появилась публикация, где команда певицы поделилась свежими новостями о состоянии ее здоровья.
«По поводу состояния Марины Арнольдовны скажем основные тезисы: Марина дышит сама (не ИВЛ, не искусственная кома), ее состояние стабилизируется с каждым днем, и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет не быстрым (эту фразу точно поместят негативным заголовком везде), поэтому будем публиковать информацию о самочувствии Марины по мере более глобальных изменений.
К ней пускают исключительно семью, и никаких посторонних лиц, друзей, очевидцев, сторонних врачей, и уж тем более журналистов у нее не было и не будет в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Представители артистки также в очередной раз попросили не реагировать на провокации и уважать право семьи Марины на частную жизнь.
Напомним, что пожар в квартире певицы произошел вечером 18 ноября. Артистку доставили в реанимацию с глубокими ожогами. Больше всего пострадали руки и голова певицы. Эксперты установили, что пожар начался из-за непотушенной сигареты, первой вспыхнула кровать, на которой спала Хлебникова.
После госпитализации артистки медики дали прогноз: после глубоких ожогов стоит ждать осложнений.
Но теперь, две с лишним недели спустя, медики стабилизировали состояние пострадавшей.
Фото и видео: Instagram