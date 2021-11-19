Ожидаются осложнения: какой прогноз врачи дают пострадавшей в пожаре Марине Хлебниковой

В эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» врач рассказал о том, в каком состоянии находится певица и чего ожидают специалисты.

«Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов — это много. Сейчас ей нужны доноры — кровь для переливания белков, электролитов... Группа крови не важна — будет отфильтрована плазма. Все желающие могут приехать в НИИ Склифосовского и сдать для нее кровь. Для нее сейчас делается все возможное. Но все осложнения ожидаются впереди… Тот же ожог дыхательных путей ведет к пневмонии. Сейчас пока идет борьба за жизнь, борьба с шоком, ей в том числе помогают справиться еще и психологически», — рассказал сотрудник НИИ скорой помощи имени Склифосовского.