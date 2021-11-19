Ожидаются осложнения: какой прогноз врачи дают пострадавшей в пожаре Марине Хлебниковой
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Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press
В эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» врач рассказал о том, в каком состоянии находится певица и чего ожидают специалисты.
«Состояние стабильное, но тяжелое. У нее ожог лица, дыхательных путей, а это очень опасно, и интоксикация, что еще более опасно. При пожарах в первую очередь умирают от отравления угарным газом. Это, слава Богу, удалось купировать. Площадь ожогов угрожающая, 20 процентов — это много. Сейчас ей нужны доноры — кровь для переливания белков, электролитов... Группа крови не важна — будет отфильтрована плазма. Все желающие могут приехать в НИИ Склифосовского и сдать для нее кровь. Для нее сейчас делается все возможное. Но все осложнения ожидаются впереди… Тот же ожог дыхательных путей ведет к пневмонии. Сейчас пока идет борьба за жизнь, борьба с шоком, ей в том числе помогают справиться еще и психологически», — рассказал сотрудник НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
В студии также резко опровергли, что певица была в состоянии алкогольного опьянения.
«Все, что происходит, результат сильной загруженности Марины», — заявил в эфире шоу Данила Прайс, директор Хлебниковой.
Все близкие артистки также опровергают этот факт:
Так, актер Яков Яблочник в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что у артистки была депрессия.
«Она курит, у нее муж умер. Ее муж покончил жизнь самоубийством в ее квартире. Это были сложные времена. Она не сломалась, записала новый альбом, выпустила его на цифровых площадках, сняла клип в Санкт-Петербурге. У нее в жизни вот такая трагедия — ожог. Я не знаю, что делать. Это музыкант, это музыкант с большой буквы. Проблем с алкоголем у нее не было. Была депрессия очень долгая. Она потеряла мужа, любимого мужа. Они жили вместе, у него инсульт был. Двадцать лет они вместе были. Ну как так?», — сказал он.
Фото: Global Look press