Марина Хлебникова попала в реанимацию с сильными ожогами после пожара в своей московской квартире

Возгорание в московской квартире Марины Хлебниковой произошло вечером 18 ноября. Пожар начался на втором этаже ее двухуровневой недвижимости на улице Ратная и охватил площадь в 10 кв. м. На момент случившегося певица, ее родители и дочь находились дома и уже легли спать. Соседи Хлебниковой заметили дым и принялись будить семью звонками в дверь. Дочь и мать певицы проснулись от услышанного шума и принялись помогать ее отцу, которому тяжело передвигаться самостоятельно, выбраться из квартиры. Саму же артистку спасателям некоторое время не удавалось найти, им пришлось выломать дверь в одну из комнат.

Хлебникова находилась в бессознательном состоянии по причине отравления продуктами горения и получила двадцать процентов ожогов тела — на лице, груди и ногах. Исполнительницу хита «Чашка кофею» госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Врачи определили состояние Хлебниковой как тяжелое.

Свой комментарий произошедшему дала дочь народной артистки РФ, которая предположила, что очагом возгорания могла послужить пагубная привычка к курению у Хлебниковой. «Мама курила у окна», — сообщила она правоохранительным органам. Девушка предполагает, что из-за сильной усталости ее мать, которая за день до этого только вернулась с гастролей, могла забыть потушить сигарету, которая впоследствии и привела к страшному пожару.

На данный момент 56-летняя Марина Хлебникова подключена к аппарату ИВЛ и находится в коме.