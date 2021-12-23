Пострадавшей от пожара Хлебниковой сделали первую операцию по восстановлению кожи

Известно, что это лишь первое хирургическое вмешательство, которое предстоит испытать исполнительнице хита «Чашка кофею». Далее ей будет необходимо провести еще несколько аналогичных операций по восстановлению кожного покрова, который пострадал во время пожара в ее квартире 18 ноября. Марина также продолжит проходить реабилитацию в больнице, в которой она находится на данный момент, там же ей придется встретить и Новый год. Об этом сообщает телеграм-канал 112

Большое количество специалистов высказывались о состоянии Хлебниковой. Многие из них заверяли, что, помимо жизненно необходимых операций, артистке может понадобиться и вмешательство пластического хирурга, для того чтобы она смогла восстановить прежний внешний вид и вернуться к появлению на публике и выступлениям на сцене.

Одну из поклонниц настолько тронула история певицы, что она даже лично вызвалась оплатить процедуру любимице, для того чтобы она смогла жить, как раньше, и вернуться к своей концертной деятельности после прохождения лечения в больнице.