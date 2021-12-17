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Поклонница Хлебниковой заявила, что готова полностью оплатить операцию певице

Исполнительница хита «Чашка кофию» уже почти месяц находится в больнице, куда попала из-за пожара, который произошел в ее столичной квартире. Ее состояние улучшается, и она уже даже выходила на связь с аудиторией. Однако поклонники все равно переживают за любимицу и пытаются сделать для нее все возможное.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Марина Хлебникова

Фото: КиноПоиск

Последствия пожара стали для Марины Хлебниковой очень серьезными — 20% ее тела пострадали от сильнейших ожогов, а большая часть пришлась на лицо. Именно по этой причине артистка отказалась показываться поклонникам, когда вышла на связь.

Прогнозы специалистов в сети однозначные — для полного восстановления прежнего вида певице потребуется пластическая операция. Именно поэтому одна из поклонниц предложила ей помощь.

Бизнесвуман из Екатеринбурга Елена Толкачева призналась, что является поклонницей певицы с самого детства. А новости о состоянии здоровья кумира повергают ее в полнейший шок. «После таких новостей сердце сжимается», — поделилась Елена

Переживания и сочувствие предпринимательницы настолько сильны, что она готова оказать необходимую поддержку своей любимице. «Не знаю, как мне найти родственников Марины, чтобы предложить им свою помощь, оплатить операцию, если это необходимо. У меня возникла идея написать открытое письмо для родственников Марины и опубликовать его в СМИ», — рассказывает она порталу «Собеседник».

Однако Толкачева просит отметить, что данный поступок она совершает не с целью саморекламы, а лишь для того, чтобы оказать искреннюю финансовую помощь пострадавшей певице.

Фото: Instagram, КиноПоиск

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