Известный хирург оценил шансы обгоревшей в пожаре Марины Хлебниковой вернуть себе лицо

Через несколько дней после трагедии медики, спасающие людей после пожаров, прокомментировали: тяжелые ожоги со временем влекут за собой осложнения. Но врачи и организм Хлебниковой изо всех сил борются с последствиями трагедии. И теперь стало известно, что через несколько дней после отключения от ИВЛ артистку перевели из реанимации в обычную палату.

Путь восстановления предстоит долгий и непростой. Известный врач Гайк Бабаян, разработавший собственные методики в пластической хирургии, оценил шансы Марины Хлебниковой вернуть себе былое лицо.