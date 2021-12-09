Известный хирург оценил шансы обгоревшей в пожаре Марины Хлебниковой вернуть себе лицо
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Фото: Starface
Ночью с 18 на 19 ноября 2021 года в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Из-за непотушенной сигареты загорелась кровать, на которой спала певица. Больше всего в пламени пострадали голова и руки артистки. В состоянии шока ее доставили в реанимацию, где ввели в медикаментозный сон, чтобы организму было легче бороться и чтобы пациентка не мешала медикам спасать себя.
Через несколько дней после трагедии медики, спасающие людей после пожаров, прокомментировали: тяжелые ожоги со временем влекут за собой осложнения. Но врачи и организм Хлебниковой изо всех сил борются с последствиями трагедии. И теперь стало известно, что через несколько дней после отключения от ИВЛ артистку перевели из реанимации в обычную палату.
Путь восстановления предстоит долгий и непростой. Известный врач Гайк Бабаян, разработавший собственные методики в пластической хирургии, оценил шансы Марины Хлебниковой вернуть себе былое лицо.
Он обратил внимание, что ожоги могут заживать долго — несколько месяцев, ведь нужно время для формирования и рассасывания рубцов.
«Для нее как для медийной личности нужны долгие реабилитационные мероприятия: повязки, уколы. Чтобы рубцы были более или менее приемлемыми, минимум должен год пройти. Лицо для ожога — очень благоприятная зона, поэтому тут прогноз всегда не очень хороший», — цитирует Бабаяна www.5-tv.ru.
Представители артистки отмечают, что подробности трагедии Марина Хлебникова прокомментирует сама, если сочтет нужным.
Фото и видео: Instagram, Starface