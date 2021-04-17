Пострадавшая в ДТП с блогером Эдвардом Билом потребовала ужесточить меру пресечения

Адвокат женщины заявил, что она просит Мосгорсуд «проверить обоснованность смягчения запретов Билу».. По словам юриста, Тверской районный суд отказался утвердить ряд запретов для фигуранта уголовного дела, которых добивался следователь. Какие именно ограничения не были установлены, представитель потерпевшей пока что не уточнил.

К слову, ранее мы писали, что ареста блогеру удалось избежать, однако ему запретили водить машину, посещать развлекательные мероприятия и пользоваться интернетом. Основными вопросами по урегулированию всех дел занимается его жена.

Напомним, что блогер, настоящее имя которого Эдуард Биль, известен благодаря скандальным пранкам, на его канал в YouTube подписаны более четырех миллионов человек.