Стало известно, сколько потратила Ивлеева на вечеринку в честь 30-летия

А вот эксперт в интервью «Комсомольской правде» заявил: «Я абсолютно уверен, зал предоставили по бартеру. И даже устрицы любому бару было за радость привезти просто за одно упоминание в соцсетях. Но если мы говорим об абсолютных цифрах...Сейчас средний корпоратив в плане закусок обходится в 4500 рублей на человека. Пусть это был роскошный стол с красной и чёрной икрой: тогда примерно по 10 000. Из расчета на 100 гостей, еда обошлась бы в миллион, ещё один миллион, допустим, аренда ресторана. Декор и шоу, в среднем, 3 миллиона. Итого 5. Если уж это суперкрутая вечеринка, ценник может доходить и до 10 млн».

А вот появление Примадонны пояснил так: «Заплатить можно разве что посредникам, которые за собственное вознаграждение с ней договорятся. Но сама Пугачева придет по дружбе».

К слову, недавно мы писали, как Насте Ивлеевой на 30-летие подарили трендовую сумку за 117 тысяч рублей. В честь этого события она опубликовала пост, в котором с юмором поздравила себя с новой датой. Позже она разместила фото первого подарка, который ей преподнесла подруга-стилист. В красивой брендовой коробке Настю ожидал приятный сюрприз — сумка из новой коллекции Louis Vuitton.