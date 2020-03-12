Поправилась или неудачное платье? Фолловеры разглядели у Леры Кудрявцевой округлившийся живот
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram
Фигура популярной 48-летней телеведущей Леры Кудрявцевой снова оказалась в центре обсуждения широкой общественности.
На своей странице в Instagram Лера опубликовала свое фото из путешествия в Дубай. На снимке телеведущая позирует в просторном платье с завышенной талией, на котором фолловеры разглядели округлившийся живот. Сама Кудрявцева на замечания о располневшей фигуре отметила, что выглядит так критикам «на радость».
Фото: Instagram
Напомним, что недавно Лера Кудрявцева впервые показала фото в бикини после операции по удалению имплантов из груди. Ранее она призналась, что родила супругу, хоккеисту Игорю Макарову долгожданную дочь Машу после нескольких попыток ЭКО.
Фото: Instagram
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