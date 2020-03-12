Поправилась или неудачное платье? Фолловеры разглядели у Леры Кудрявцевой округлившийся живот

На своей странице в Instagram Лера опубликовала свое фото из путешествия в Дубай. На снимке телеведущая позирует в просторном платье с завышенной талией, на котором фолловеры разглядели округлившийся живот. Сама Кудрявцева на замечания о располневшей фигуре отметила, что выглядит так критикам «на радость».