Помощница 84-летней Эдиты Пьехи рассказала, почему певица живет в затворничестве

Эдита Пьеха, которой летом исполнилось 84 года, ведет затворнический образ жизни. Почему народная артистка СССР не общается с людьми, рассказала ее помощница Нина Чувашова.

«Живет как все, переживает за страну, за коронавирус, смотрит телевизор, выходит на воздух, когда погода хорошая. Нормально все, нормально. Согласно возрасту, погоде и обстановке, все хорошо», — поведала она в интервью с изданием «Москва 24».

Ранее Эдита Пьеха заявляла, что попросту устала от сцены. На вопрос, собирается ли легендарная исполнительница вернуться к выступлениям, Чувашова ответила отрицательно: «Насчет возвращения на сцену мы с ней даже не говорим, поскольку после 60 лет надо сидеть дома из-за коронавируса».

Эдита Пьеха все время проводит в своем загородном доме недалеко от Санкт-Петербурга. Дома она не поет, но часто смотрит свои архивные записи, выложенные в Интернете. И если какое-то выступление артистке нравится, то она вслух замечает, что когда-то хорошо пела.

Дело знаменитой бабушки продолжает внук Стас Пьеха, который после участия в «Фабрике звезд» стал популярным певцом. Недавно в его семье разгорелся скандал: сына исполнителя маленького Петю избила соседка по арендованному на лето загородному дому.