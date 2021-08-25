Эдита Пьеха впервые прокомментировала инцидент с ее правнуком – и не скрывает возмущения

История с нападением соседки, жены известного футбольного судьи Безбородова, на сына Стаса Пьехи, продолжается. Пока адвокаты выясняют, кто прав, а кто виноват, а сам ребенок приходит в себя от шока, все так или иначе причастные к этому лица комментируют историю со своей стороны.

В шоу «Пусть говорят» об этом ситуации высказалась бабушка Стаса Пьехи, Эдита Пьеха.