Эдита Пьеха впервые прокомментировала инцидент с ее правнуком – и не скрывает возмущения
История с нападением соседки, жены известного футбольного судьи Безбородова, на сына Стаса Пьехи, продолжается. Пока адвокаты выясняют, кто прав, а кто виноват, а сам ребенок приходит в себя от шока, все так или иначе причастные к этому лица комментируют историю со своей стороны.
В шоу «Пусть говорят» об этом ситуации высказалась бабушка Стаса Пьехи, Эдита Пьеха.
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Фото: Olga Loskutova/Russian Look
Она заявила, что возмущена тем, что многие обвинили самого мальчика в том, что его избили, и назвали его неадекватным.
«Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь. Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребенок, часто звонит бабе Дите», – заявила Эдита Станиславовна.
Стоит отметить, что масла в огонь подлил сам Стас, рассказав о проблемах своего сына:
«Он в этом году не пошел в школу, потому что оказался гиперактивным. Когда он попадает в большой коллектив, то начинает буянить. Я тоже не любил большие коллективы. Но я не буянил, а терпел, а потом выписывал кому-нибудь люлей, потому что надо было снять напряжение. А он сразу начинает мочить всех, ругаться, крушить. Ему тяжело в большом коллективе».
Фото: Global Look press, Instagram Стаса Пьехи
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