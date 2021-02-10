У Эдиты Пьехи родилась правнучка

Напомним, что Стас Пьеха, в отличие от многих коллег, держал личную жизнь за семью печатями. Новости о том, что он тайно женился на дизайнере Наталье Горчаковой появились в 2013- году. Артист хранил молчание. В 2014-м Стас и Наталья стали родителями, у них появился сын Петр. Но об этом поклонники певца узнали лишь несколько месяцев назад. И лишь однажды знаменитая бабушка исполнителям Эдита Пьеха обмолвилась, что ее внук больше не один из завидных женихов, тем самым подтвердив, что Стас давно семейный человек.

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