У Эдиты Пьехи родилась правнучка
Фото: Global Look Press
Легендарная 83-летняя певица Эдита Пьеха стала прабабушкой — ее внучка 34-летняя Эрика Быстрова родила дочку. Это ее вторые роды. У девушки уже есть дочь — 7-летняя Василиса. Свою беременность Эрика никак не афишировала в социальных сетях. А сегодня опубликовала в Instagram фотографию с подписью «я — мама двоих девчонок». Брат Стаса Пьехи прокомментировал радостное событие изданию «Комсомольская правда»: «Спасибо за приятные слова. Теперь я дважды дядя! Узнал одним из первых. Очень рад. Сестру, конечно же, уже поздравил. Мы с ней постоянно на связи».
Фото: Instagram
Напомним, что Стас Пьеха, в отличие от многих коллег, держал личную жизнь за семью печатями. Новости о том, что он тайно женился на дизайнере Наталье Горчаковой появились в 2013- году. Артист хранил молчание. В 2014-м Стас и Наталья стали родителями, у них появился сын Петр. Но об этом поклонники певца узнали лишь несколько месяцев назад. И лишь однажды знаменитая бабушка исполнителям Эдита Пьеха обмолвилась, что ее внук больше не один из завидных женихов, тем самым подтвердив, что Стас давно семейный человек.
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Фото: Global Look Press
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