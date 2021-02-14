Помолодевшую в новом образе Кейт Миддлтон сравнили со школьницей

Для видеоконференции член королевской семьи выбрала очень скромный образ. На ней был простой свитер с воротником, украшенный черными пуговицами и вышивкой в виде стежков. По словам поклонников Кейт, она выглядела мило. Они заметили, что в этом наряде Миддлтон намного моложе своих лет и похожа на школьницу.

Это не первый раз, когда герцогиня в строгой одежде вызывает шквал комментариев. Мы писали, что супруга британского принца появилась в эфире еще одной онлайн-конференции в старой одежде. Кейт выбрала для встречи классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ. Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. По словам зрителей, ее «идеальность» очень скучна.