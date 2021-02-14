Помолодевшую в новом образе Кейт Миддлтон сравнили со школьницей
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Короткое видео со встречи было опубликовано в Instagram-аккаунте Little Village, благотворительной организации, занимающейся помощью семьям с детьми. Во время эфира герцогиня Кембриджская побеседовала с двумя британками, одна из которых представила Кейт трехлетнюю дочь. Малышка с ободком на голове назвала себя принцессой и тем самым умилила Миддлтон.
Для видеоконференции член королевской семьи выбрала очень скромный образ. На ней был простой свитер с воротником, украшенный черными пуговицами и вышивкой в виде стежков. По словам поклонников Кейт, она выглядела мило. Они заметили, что в этом наряде Миддлтон намного моложе своих лет и похожа на школьницу.
Это не первый раз, когда герцогиня в строгой одежде вызывает шквал комментариев. Мы писали, что супруга британского принца появилась в эфире еще одной онлайн-конференции в старой одежде. Кейт выбрала для встречи классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ. Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. По словам зрителей, ее «идеальность» очень скучна.
Кейт Миддлтон признали главным модным авторитетом 2020 года. Эксперты считают, что одежда супруги британского принца Уильяма в прошлом году вызывала всплески продаж. По данным компании Love the Sales, в этом рейтинге Кейт обошла супругу принца Гарри - Меган Маркл, которая стала второй, и телеведущую Холли Уиллоуби, замкнувшую тройку лучших.
Кстати, если вы никогда раньше не занимались благотворительностью, но очень хотите попробовать, а заодно и вовлечь в доброе дело своего ребенка, то обратите внимание на совместный проект Letidor.ru и «Макдональдс»:
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Фото и видео: Instagram/@kensingtonroyal, Instagram/@littlevillagehq
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