Кейт Миддлтон появилась в старом пиджаке и вызвала шквал комментариев

Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. Зрители трансляции начали спорить о внешности герцогини. «Ее "идеальность" очень скучна. Миддлтон выглядит как представительница среднего класса, но в ней ничего интересного. Слишком много ей уделяется внимания», — решили некоторые.

«Ее называют английской розой, но я впервые вижу цветок из пластика и ботокса», — подчеркнули другие. «Она беременна? Такое ощущение, что ее вырвет в любую минуту», — раскритиковали герцогиню. Однако были и те, кто восхитился внешностью и поступками супруги принца. «Когда герцогиня появляется на экране, любая ситуация воспринимается намного легче», — написали они.