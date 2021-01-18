Кейт Миддлтон появилась в старом пиджаке и вызвала шквал комментариев
Фото: Global Look Press
Герцогиня Кембриджская и принц Уильям в Сети обсудили с врачами заботу о психическом здоровье медиков, которые работают с больными коронавирусом. Принц Уильям уточнил, что его предыдущая работа в качестве пилота санитарной авиации часто сильно сказывалась на «семейной жизни».
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
В связи с этим члены королевской семьи выразили озабоченность психологическим состоянием сотрудников клиник, которым каждый день приходится видеть «так много горя, печали и смертей». Кейт выбрала для онлайн-беседы классический серый пиджак в клетку с черным воротником и однотонный топ.
Эксперты моды заметили, что в блейзере бренда Smythe Миддлтон выступала в Эссексе в 2018 году. Зрители трансляции начали спорить о внешности герцогини. «Ее "идеальность" очень скучна. Миддлтон выглядит как представительница среднего класса, но в ней ничего интересного. Слишком много ей уделяется внимания», — решили некоторые.
«Ее называют английской розой, но я впервые вижу цветок из пластика и ботокса», — подчеркнули другие. «Она беременна? Такое ощущение, что ее вырвет в любую минуту», — раскритиковали герцогиню. Однако были и те, кто восхитился внешностью и поступками супруги принца. «Когда герцогиня появляется на экране, любая ситуация воспринимается намного легче», — написали они.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal, Global Look Press
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