Кейт Миддлтон признали главным модным авторитетом 2020 года

Некоторые специалисты считают, что перечень самых стильных персон должна была возглавить Меган Маркл. Каждый раз, когда герцогиня Сассекская появлялась на публике в той или иной одежде, ее раскупали за считанные часы. В 2018 году она выбрала полосатое платье Altuzarra, которое выкупили в течение дня. По мнению аналитиков, Маркл в 2020 году посещала меньше публичных мероприятий из-за переезда в США. По подсчетам специалистов, это сказалось на репутации девушки.