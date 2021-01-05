Кейт Миддлтон признали главным модным авторитетом 2020 года
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Эксперты считают, что одежда супруги британского принца Уильяма в 2020 году вызывала всплески продаж. Гардероб члена королевской семьи принес ей титул главного модного авторитета. По данным компании Love the Sales, в этом рейтинге Кейт обошла супругу принца Гарри - Меган Маркл, которая стала второй, и телеведущую Холли Уиллоуби, замкнувшую тройку лучших.
При этом специалисты признали безоговорочным лидером стиля платье Миддлтон с цветочным принтом от бренда Faithfull The Brand. В нем Кейт была во время поездки в детский хоспис The Nook в Норфолке летом 2020 года. После появления Миддлтон в наряде, продажи бренда выросли на 112%, а платье раскупили менее чем за сутки.
Фото: instagram.com/kensingtonroyal
Некоторые специалисты считают, что перечень самых стильных персон должна была возглавить Меган Маркл. Каждый раз, когда герцогиня Сассекская появлялась на публике в той или иной одежде, ее раскупали за считанные часы. В 2018 году она выбрала полосатое платье Altuzarra, которое выкупили в течение дня. По мнению аналитиков, Маркл в 2020 году посещала меньше публичных мероприятий из-за переезда в США. По подсчетам специалистов, это сказалось на репутации девушки.
Фото: Instagram/@kensingtonroyal
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