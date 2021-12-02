Помолодевшая Маргарита Суханкина появилась в эфире телешоу, но поклонники ее раскритиковали

В шоу Маргарита вспомнила о начале своей карьеры, знакомстве с продюсером «Миража», а также рассказала о пережитом ужасе — этим летом в семье певицы случилась страшная трагедия. Она вместе с родителями заболела коронавирусом и из-за болезни потеряла отца и мать.

«Я даже представить не могла, насколько это страшная болезнь, это чума XX века! Она забирается в самые больные места, а у человека с возрастом их немало. У папы были проблемы с сердцем, ему сделали шунтирование, а у мамы были больные почки. И вот эта зараза полезла к папе в сердце, к маме в почки, а ко мне в глотку. У меня такие родители, которые лишний раз боятся побеспокоить врачей или меня — “Мы все сами”!» — с горечью заявила артистка.

Суханкина сама тяжело перенесла коронавирус, и столкнуться с этой трагедией ей было очень тяжело.

«Я вернулась домой через восемь дней. Я была уже никакая, как зомби. У отца на моих глазах случился инсульт. Он держал себя в напряжении все эти дни, а когда я приехала, он расслабился: “Слава богу, пришла дочь, она сейчас все сделает”. Я звоню в скорую, их увозят в Коммунарку. Спустя неделю их не стало», — вспоминает она.

Смерть близких стала ударом для певицы, и ее спасла поддержка детей — Маргарита воспитывает приемных сына Сергея и дочь Валерию.

«У детей был шок, но они сразу стали взрослыми. Когда после похорон я пришла в себя, я поняла, насколько я счастливый человек. Почему? Я жила с родителями бок о бок 11 лет. А я столько слышу жалоб, что люди не успели поговорить, обсудить с родителями то-то и то. А у меня получилось захватить это время! Они все имели — и любимые передачи смотрели, и ездили со мной на море, и с внуками общались».