Помолодевшая Маргарита Суханкина появилась в эфире телешоу, но поклонники ее раскритиковали
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Скриншот видео
Маргарита Суханкина стала гостьей нового выпуска шоу «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1», где предстала в новом роскошном образе.
Выглядит артистка действительно отлично. Она постройнела, и короткая стрижка очень ей идет. Однако поклонники отметили, что она совсем не похожа на саму себя.
При этом мнения разошлись: в то время как одни хотя и не узнали артистку, но похвалили за образ, другие в комментариях к эфиру отметили, что теперь она выглядит не собой, и даже отметили, что немного пышности ей не помешает.
В шоу Маргарита вспомнила о начале своей карьеры, знакомстве с продюсером «Миража», а также рассказала о пережитом ужасе — этим летом в семье певицы случилась страшная трагедия. Она вместе с родителями заболела коронавирусом и из-за болезни потеряла отца и мать.
«Я даже представить не могла, насколько это страшная болезнь, это чума XX века! Она забирается в самые больные места, а у человека с возрастом их немало. У папы были проблемы с сердцем, ему сделали шунтирование, а у мамы были больные почки. И вот эта зараза полезла к папе в сердце, к маме в почки, а ко мне в глотку. У меня такие родители, которые лишний раз боятся побеспокоить врачей или меня — “Мы все сами”!» — с горечью заявила артистка.
Суханкина сама тяжело перенесла коронавирус, и столкнуться с этой трагедией ей было очень тяжело.
«Я вернулась домой через восемь дней. Я была уже никакая, как зомби. У отца на моих глазах случился инсульт. Он держал себя в напряжении все эти дни, а когда я приехала, он расслабился: “Слава богу, пришла дочь, она сейчас все сделает”. Я звоню в скорую, их увозят в Коммунарку. Спустя неделю их не стало», — вспоминает она.
Смерть близких стала ударом для певицы, и ее спасла поддержка детей — Маргарита воспитывает приемных сына Сергея и дочь Валерию.
«У детей был шок, но они сразу стали взрослыми. Когда после похорон я пришла в себя, я поняла, насколько я счастливый человек. Почему? Я жила с родителями бок о бок 11 лет. А я столько слышу жалоб, что люди не успели поговорить, обсудить с родителями то-то и то. А у меня получилось захватить это время! Они все имели — и любимые передачи смотрели, и ездили со мной на море, и с внуками общались».
Фото: Instagram, Global Look Press, скриншоты видео