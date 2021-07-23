Родители Маргариты Суханкиной умерли от коронавируса в один день

Маргариты выросла в обычной советской семье: родители работали инженерами, но всегда поддерживали мечту девочки о большой сцене. А когда появились первые признаки певческого и артистического таланта, пустили все силы на его развитие. До того, как девушка попала в группу «Мираж», успела получить серьезное музыкальное образование и поработать в Большом театре.

Сегодня певица продолжает сольную карьеру и воспитывает двух приемных детей. Их певица воспитывает одна: в 2014-м она развелась с композитором Андреем Литягиным.