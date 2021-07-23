Родители Маргариты Суханкиной умерли от коронавируса в один день
Самая популярная артистка группы Мираж, Маргарита Суханкина, потеряла обоих родителей почти в один день — они ушли друг за другом. Смерть пожилых людей наступила в результате коронавирусной инфекции. О личной трагедии, 57-летняя певица сообщила в своем Instagram: «Мои родители очень сильно поддерживали меня во всех делах и начинаниях, одобряли мои решения. Я всегда чувствовала, вашу заботу и любовь! Спасибо вам огромное за это», — написала она.
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Фото: Личный Instagram @margarita.sukhankina
После признаний в любви родителям и обещания никогда их не забывать, Суханкина поделилась, что сама переболела коронавирусом не так давно: «Я с огромным трудом вышла из этого заболевания. Сейчас до сих пор ощущаю последствия. Могу сказать вам одно — это страшное заболевание», — обратилась через видео к своим подписчикам она.
Маргариты выросла в обычной советской семье: родители работали инженерами, но всегда поддерживали мечту девочки о большой сцене. А когда появились первые признаки певческого и артистического таланта, пустили все силы на его развитие. До того, как девушка попала в группу «Мираж», успела получить серьезное музыкальное образование и поработать в Большом театре.
Сегодня певица продолжает сольную карьеру и воспитывает двух приемных детей. Их певица воспитывает одна: в 2014-м она развелась с композитором Андреем Литягиным.
Фото и видео: Instagram, Global Press Look
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