Маргарита Суханкина потратила 300 тысяч рублей, чтобы уменьшить желудок и стать стройной

После проведения операции все изменилось – и певица почувствовала себя намного лучше.

«Операция длилась час. Из больницы я уехала через день. Операция обошлась мне примерно в 300 тысяч рублей. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Теперь вынуждена пожизненно пить витамины. Сейчас диетологом является мой организм. Он сам говорит, мол, стоп, я нажрался», — признается Маргарита.

Несмотря на то, что она может вернуть все, как было, звезда довольна тем, как есть сейчас.

«Я летаю, порхаю, занимаюсь спортом. Лишний вес — это страшно!» — говорит она.