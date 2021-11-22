Маргарита Суханкина потратила 300 тысяч рублей, чтобы уменьшить желудок и стать стройной
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: @margarita.sukhankina
Маргарита Суханкина призналась, что очень мучилась, когда поправилась. Поэтому для того, чтобы вернуть себе стройную фигуру, решилась на крайние меры – а именно, на операцию по уменьшению желудка, которая обошлась артистке в 300 тысяч рублей.
«Жить в полном теле очень тяжело. Я не могла нагнуться завязать шнурки, застегнуть молнию на сапогах... У меня болела голова, я все время отекала. Все был проблемой», — раскрыла певица в шоу «Звезды сошлись» на НТВ.
После проведения операции все изменилось – и певица почувствовала себя намного лучше.
«Операция длилась час. Из больницы я уехала через день. Операция обошлась мне примерно в 300 тысяч рублей. Сейчас я ем все, что хочу, жиры в моем организме не усваиваются. Теперь вынуждена пожизненно пить витамины. Сейчас диетологом является мой организм. Он сам говорит, мол, стоп, я нажрался», — признается Маргарита.
Несмотря на то, что она может вернуть все, как было, звезда довольна тем, как есть сейчас.
«Я летаю, порхаю, занимаюсь спортом. Лишний вес — это страшно!» — говорит она.
Фото: Instagram, Global Look press