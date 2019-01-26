В Сети обсуждают размолвку Ольги и Анны Бузовых

Подписчики 33-летней Ольги Бузовой знают о ее трепетных отношениях с близкими подругами и младшей сестрой Анной. Звезда «Дома-2» неоднократно признавалась в любви «своим девочкам», советовалась с ними насчет личной жизни в реалити «Замуж за Бузову», а чуть менее недели назад отмечала в их кругу свой день рождения. По традиции, день рождения Ольга отмечала с размахом — сначала сестры отдыхали на Мальдивах, а после отпуска на островах отправились с подругами кататься на лыжах на популярном зимнем курорте в Куршевеле.

Несколько часов назад стало известно, что отношения сестер Бузовых испортились. В Сети появилась фотография Анны, спящей в эконом-классе самолета, сделанное в тот момент, когда ее сестра отдыхала в бизнес-классе на этом рейсе, а позднее, отвечая на вопрос подписчика, Бузова-младшая отметила, что покупает билеты на те места, которые может себе позволить.