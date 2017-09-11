Максим Галкин показал, как живет Лиза Галкина

Три дня назад, 18 сентября, маленькой Лизе Галкиной исполнилось четыре года. Однако Поклонники ее родителей — Аллы Пугачевой и Максима Галкина — утверждают: девочка развита не по годам. Сегодня Максим Галкин показал, как живет его принцесса.

Помимо скраба из песка, который Лиза Галкина использует каждый раз, когда отдыхает на море, девочка пользуется помадой. Конечно — гигиенической. Для особых случаев у малышки припасена корона и серьги — дочь Примадонны любит украшать себя. С мамой у Лизы царит полное взаимопонимание: они частенько о чем-то шушукаются.