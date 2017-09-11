Накануне, 18 сентября, близняшкам Максима Галкина и Аллы Пугачевой исполнилось четыре года.

Малыши принимали поздравления с самого утра. В своем блоге Примадонна опубликовала несколько видео, показав, как Лиза и Гарри радуются первым подаркам — роликам и военной форме.

Чуть позже звездная чета устроила шикарный праздник для близняшек, пригласив на него звездных друзей и их детей. Так, среди гостей были Яна Рудковская с сыном, певица Жасмин с дочкой Маргаритой, Марина Юдашкина, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочерью Вероникой и многие другие.

За развлечения в этот день отвечали аниматоры и клоуны, которые устроили целое шоу с мыльными пузырями и фокусами.

В финале праздника Лизе и Гарри преподнесли по красиво украшенному торту розового и голубого цвета, на которых малыши задули свечи, а после угостили всех присутствующих.