«Получивший свободу» Лепс уехал Италию — и выглядит абсолютно счастливым

На днях, как раз после известия о разводе, в своем аккаунте в Instagram музыкант опубликовал фотографию с многозначительной подписью: «Когда получаешь свободу,ты должен знать,что с ней делать дальше». И, видимо, он уже знает, что же с ней делать. Лепс отправился в Италию.

Однако его посещение страны не стало побегом от нахлынувших на него проблем: атаки СМИ с просьбой дать комментарий по поводу расставания с супругой и судебного иска против его продюсерской компании. Исполнитель хита «Самый лучший день» посетил Тоскану для того, чтобы отметить 37-летие своей старшей дочери от первого брака.Певец поделился снимками с отдыха, на которых он в компании друзей отмечает праздник дочери.

Ранее сообщалось о том, что на фоне развода у музыканта появились проблемы со здоровьем из-за употребления спиртными напитками, и что он даже попал в больницу для того, чтобы пройти реабилитацию. Лепс и его представители отрицали данный факт, сообщив о том, что он действительно лежал в больнице, но провел там всего пару дней, а причиной являлся гипертонический криз, от которого он страдает уже долгие годы.