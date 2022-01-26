Получает в шесть раз меньше: Елена Блиновская соврала насчет своих доходов
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @elena_blinovskaya
В интервью Блиновская отказалась отвечать на вопрос Собчак о своем доходе, но сообщила, что платит 300 миллионов рублей налогов. Телеграм-канал Mash проверил, соответствует ли эта информация действительности.
По расчетам телеграм-канала, если Елена с коучинга действительно платит 300 миллионов рублей налогов, а ставка для ее вида бизнеса 13%, то доход Блиновской должен превышать три миллиарда годовой выручки. «По декларациям за 2020-й, в бюджет по своему ИП мать всех инфоцыган отдала не 300 млн, а всего 68 304 455 налоговых рублей. Других организаций у Блиновской нет. Нехитрым способом вычисляем: за год заработано примерно 525 миллионов. Так что либо инста-фея просто визуализирует миллиардный доход, либо не платит с него налоги», — говорится в мини-расследовании журналистов Mash.
Напомним, что на интервью у Собчак Блиновская вела себя зажато и огрызалась на телеведущую, даже собиралась «плюнуть ей в лицо». После шума, который наделал этот разговор, инфоцыганка заявила, что уходит из своего «марафона желаний». А вот Ксения Собчак, наоборот, задумалась о создании своего онлайн-продукта, о чем сообщила в Instagram.
Ранее мы писали, что певица Лолита раскритиковала обеих девушек. Певица опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте и отметила, что не поддерживает людей, которые делают деньги на сомнительных курсах и марафонах, обучая тому, в чем сами толком не разбираются.
Фото: Instagram, GlobalLookPress