Получает в шесть раз меньше: Елена Блиновская соврала насчет своих доходов

Напомним, что на интервью у Собчак Блиновская вела себя зажато и огрызалась на телеведущую, даже собиралась «плюнуть ей в лицо». После шума, который наделал этот разговор, инфоцыганка заявила, что уходит из своего «марафона желаний». А вот Ксения Собчак, наоборот, задумалась о создании своего онлайн-продукта, о чем сообщила в Instagram.

Ранее мы писали, что певица Лолита раскритиковала обеих девушек. Певица опубликовала видео в своем Instagram-аккаунте и отметила, что не поддерживает людей, которые делают деньги на сомнительных курсах и марафонах, обучая тому, в чем сами толком не разбираются.