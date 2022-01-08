Лолита раскритиковала интервью Собчак и Блиновской: «Будьте взрослыми людьми»

«Я посмотрела блистательное интервью Ксении Собчак об одной даме, которая устраивает «Марафон желаний». И вспомнила, что мне на почту пришло приглашение, чтобы вы поучаствовали в неком челлендже и заплатили мне по одному доллару. Челлендж связан с интервальным голоданием и похудением. Я вас прошу. Будьте взрослыми людьми. Чудес не так много на свете. Любой вид голодания может быть прописан только врачами. Как увидите челлендж за доллар, то пусть вас жаба задушит», — иронично высказалась Милявская.

Артистка также передала привет своим подписчикам из отпуска и поздравила всех с новогодними праздниками.

Многие звезды после просмотра скандального интервью высказались против Блиновской и ее способов заработка.

«Меня лично обидел обсуждаемый в последние дни персонаж. Даже самые большие деньги не стоят того, чтобы так сильно запачкаться. Но с другой стороны с ними можно позволить себе любое количество человек, которое тебя отмоют лучшими средствами», — написала в своем блоге певица Анна Седокова, добавив, что идя на шоу к Собчак, нужно быть готовым к последствиям и осуждению.

Блогер и психолог Вероника Степанова была в шоке от поведения известного коуча: «Мы с вами видим такую неотесанную колхозницу. Просто крокодилица, хабалка, хамка. Такая вот дворовая бабища».

«Дайте Елене свою программу на Первом канале. Ведь гуру прошлых лет, Кашпировский и Чумак, заряжали воду через экран, а современный лидер секты марафонов приучит девчонок к предпринимательству и научит самоуверенности. Пусть также, как она, дерзают и зарабатывают миллионы», — высказалась Лена Ленина.