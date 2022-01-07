И она туда же? Собчак заявила, что готовится запустить онлайн-курс

«Дело именно в обманных схемах и дешёвых манипуляциях, на которых блогеры строят «прогревы». Условно: нам же не продают дыхание маткой. Нам продают успех у противоположного пола, богатство и рай после смерти. Не получил то, за чем пришёл? Плохо сформулировал желание. Я это называю «котлеткой в обёртке от конфетки». Когда ребенок не хочет есть котлету, можно завернуть её в фантик от конфеты, сказать: «Это конфета», и он съест. Но это обман», — подчеркнула звезда.

Ксения отметила, что хочет, чтобы ее курс строился на научных данных, а также привлекает к работе настоящих экспертов. «В планах задать высокую планку на рынке онлайн-образования. Как в своё время мы все поменялиYouTube сложным контентом на фоне идиотических пранков и конкурсов «кинь торт в лицо соседу», — говорит Собчак.

В комментариях тут же отметились все блогеры, которые когда-либо запускали свои курсы. «Мы слишком долго этого ждали, но Ксения Собчак официально ИНФО ЦЫГАНКА. Аминь», — подколола журналистку фэшн-блогер и автор курса по стилю Карина Нигай. «Вот это был реально лучший прогрев», — еще один блогер миллионник Дима Гордей не смог сдержать иронии.

Конечно, нашлись и популярные подписчики, которые искренне поддержали идею Ксении. «100% поддержим! Кругом профанация... Сил нет!» — поддержал Собчак бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Ицхаков.

«Так и думал, что все это был гениальный прогрев своего курса и снос старого рынка! Ксю, ты невероятная красотка. На тебя стоит ровняться! Правильно, зачем биться о стены, когда можно просто стать монополистом! Браво», — прокомментировал публикацию Ксении звезда «Битвы Экстрасенсов» и ведущий Влад Кадони.