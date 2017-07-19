50-летний Филипп Киркоров отдыхает с детьми в Крыму

Дети Филиппа Киркорова не менее очаровательны, чем их обитающие в подмосковном замке друзья. Однако звездный папочка несколько реже публикует снимки из семейного архива, чем Максим Галкин и Примадонна делятся подробностями своей жизни. Но сегодня блог короля российской поп-сцены буквально взорвали фотографии Мартина и Аллы-Виктории: певец показал, как он с малышами отдохнул в Ялте.

Организаторы семейного досуга звезды предоставили семье Филиппа шикарную яхту, с борта которой Филипп с детьми совершал заплывы в открытом море. Мужская половина компании освоила гидроциклы. Стоит особо подчеркнуть то, как трогательно папа заботится о детях: он надел на наследников специальные жилеты, а в перерывах между водными процедурами — трогательно вытирал и грел полотенцем.

Фото: instagram.com