Теперь Максим Галкин знает, о чем мечтают его дети

Жизнь Лизы и Гарри Галкиных похожа на сказку: малыши живут в собственном замке, ими занимаются профессиональные гувернантки, они катаются на больших механических автомобилях, занимаются спортом, путешествуют, учат иностранные языки, и их, несомненно, ждет большое безоблачное будущее. Но на самом деле дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина мечтают об обычной жизни. Об этом они рассказали родителям в очередной поездке в личном авто:

Оказалось, что Гарри очень хочет покататься на обычной электричке, а Лиза мечтает хоть о каком-нибудь питомце: кошечке, собачке, на худой конец — коровке или овечке.

А о чем мечтали вы, когда были маленькими?

Фото: instagram.com