Полину Гагарину заметили на свидании с новым возлюбленным
Фото: Global Look Press
Полину Гагарину заметили на свидании с ее новым возлюбленным, продюсером Владимиром Чиняевым. Влюбленных заметили журналисты издания Super.
После премьеры в «Октябре» пара уехала на автомобиле продюсера, остановилась выпить кофе на автозаправке, а затем направилась за МКАД, в сторону поселка, где с детьми живёт Полина Гагарина.
Перед выездом в поселок они остановились пообщаться, однако затем Чиняев уехал.
Ранее пара не раз сталкивались с проблемами – Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины, негативно отреагировал на новые отношения бывшей супруги. Когда Полина решила уехать отдыхать на Мальдивы вместе с их общей дочерью Мией, он запретил ей вывозить ребенка за границу.
Кроме того, ранее роман звезды с продюсером Чиняевым прокомментировал журналистам один из приятелей Чиняева. Он заявил, что Владимир женат и не собирается разводиться ради Гагариной. Этим, по его словам, и объясняется то, что пара свои отношения скрывает.
Впрочем, на фотографиях из отпуска Полины поклонники певицы узнали Чиняева, хотя она и прятала его лицо под соломенной шляпой.
Фото и видео: Instagram Полины Гагариной
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