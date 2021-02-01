Полину Гагарину заметили на свидании с новым возлюбленным

Полину Гагарину заметили на свидании с ее новым возлюбленным, продюсером Владимиром Чиняевым. Влюбленных заметили журналисты издания Super.

После премьеры в «Октябре» пара уехала на автомобиле продюсера, остановилась выпить кофе на автозаправке, а затем направилась за МКАД, в сторону поселка, где с детьми живёт Полина Гагарина.

Перед выездом в поселок они остановились пообщаться, однако затем Чиняев уехал.

Ранее пара не раз сталкивались с проблемами – Дмитрий Исхаков, бывший муж Полины, негативно отреагировал на новые отношения бывшей супруги. Когда Полина решила уехать отдыхать на Мальдивы вместе с их общей дочерью Мией, он запретил ей вывозить ребенка за границу.

Кроме того, ранее роман звезды с продюсером Чиняевым прокомментировал журналистам один из приятелей Чиняева. Он заявил, что Владимир женат и не собирается разводиться ради Гагариной. Этим, по его словам, и объясняется то, что пара свои отношения скрывает.

Впрочем, на фотографиях из отпуска Полины поклонники певицы узнали Чиняева, хотя она и прятала его лицо под соломенной шляпой.