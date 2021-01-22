Новый возлюбленный Полины Гагариной не торопится разводиться ради нее

Друг саунд-продюсера Владимира Чиняева, с которым, по слухам, провела отпуск Полина Гагарина, заявил, что он женат, у него есть маленький ребенок и разводиться он не собирается. Об этом он рассказал «Телепрограмме», пожелав остаться анонимным.

Недавно пара вместе провела отпуск на Мальдивах, где снимали шикарную виллу за 300 тысяч в сутки. На фотографиях с отдыха новый поклонник Гагариной прикрывает лицо соломенной шляпой.

Новогодние каникулы, куда Полина отправилась вместе с дочкой, могли сорваться – бывший супруг певицы и отец ее дочери Мии Дмитрий Исхаков отказался отпускать дочь за границу в сложное время. Кроме того, как отметил фотограф, с бывшей женой собирается некий «посторонний человек», к которому у него не было доверия и «статус которого ему неясен».

«Со мной никто не советовался и ничего не обсуждал. Я отправил официальный запрос, но ответа не получил», — объяснил свое решение Исхаков. Несмотря на запрет отца, каким-то образом Полина смогла найти решение, и отправилась с дочерью на Мальдивы, отметив потом, что это был лучший отдых в ее жизни.