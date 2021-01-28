Полина Гагарина призналась, что у нее не было дублерши во время съёмки постельных сцен

Недавно состоялась премьера сериала «Бывшие», в котором появилась популярная певица Полина Гагарина. Роль звёзды в этом проекте поклонники сравнили с игрой Кристины Асмус в фильме «Текст» – столь же откровенная и неоднозначная. Гагарина не раз появилась в кадре практически без одежды, присутствовали также постельные сцены.

Многие, однако, не поверили, что Гагарина решилась на такую игру сама, и были уверены, что у нее была дублерша. Этот вопрос подписчики не преминули задать самой Полине в ее Instagram.

Певица опубликовала в сториз ответ на вопрос:

«Если хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам».

В последнее время Полина Гагарина постоянно оказывается в центре внимания, как в связи с новыми проектами, так и в личной жизни.

Ранее она развелась со своим супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым, от которого у нее есть дочь, завела нового возлюбленного и успела отправиться с ним на отдых вместе с дочерью.

Исхаков был против, и даже запретил бывшей жене вывозить ребенка за границу, и всё-таки улетела отдыхать.