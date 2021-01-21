Полина Гагарина в дерзком образе рассказала об откровенных съемках: «Нужно было целоваться»
Фото: Eastnews
Полина Гагарина снялась в новом сезоне нашумевшего сериала «Бывшие», премьера которого намечена на 21 января. Певица и начинающая актриса стала героиней стильной фотосессии журнала Vogue, посвященной проекту, и рассказала о том, как прошли съемки.
«Все происходило стремительно: мои пробы, затем пробы вместе с Денисом, съемки, иногда откровенные. Например, первая сцена с поцелуем далась непросто. Мы познакомились с Денисом Шведовым буквально за день до этого, а уже на следующий день нужно было целоваться. Я по своей натуре человек скромный, и мне было неловко. Нужно было переступить через себя и обозначить границы, что на съемке я не Полина Гагарина, а писательница Лена. Я очень благодарна режиссеру за то, что он не давал мне никаких поблажек и времени на раскачку — куй железо, пока горячо! При этом атмосфера на площадке всегда оставалась спокойной и профессиональной: без криков, лишних лирических отступлений и эмоций. Мне очень повезло, что этот непростой для меня опыт полноценного вхождения в актерскую деятельность произошел именно среди таких людей», — поделилась Полина.
Также Гагарина объяснила, почему с радостью приняла предложение сниматься в сериале: «Я уверена, мои поклонники будут рады увидеть новую меня. <...> Я говорю «да» всему новому, что предлагает мне судьба, если это вызывает у меня такой дикий внутренний ажиотаж и ощущение челленджа. Я очень азартный человек: Полина равно азарт!».
По сюжету сериала «Бывшие», Яна (Любовь Аксенова) — дочь влиятельного отца, которая безрассудно тратит его деньги в компании золотой молодежи. Но роскошной жизни приходит конец, когда семья узнает о ее зависимости. Девушку отправляют в клинику, где героиня знакомится с психологом-консультантом Ильей (Денис Шведов), который сам из «бывших». Позже Яна, чтобы спасти отца, выходит замуж за эксцентричного и жестокого бизнесмена из Кемерово (Анатолий Журавлев). Илья же пытается выбраться из состояния, к которому его привело окончательное расставание с Яной, и находит новую работу благодаря необычной клиентке — писательнице Елене (Полина Гагарина) с миллионами подписчиков. Получится ли у каждого из героев вернуться к нормальной жизни и избавиться от зависимостей, зрители узнают в новом сезоне.
Фото: instagram, eastnews, globalookpress
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