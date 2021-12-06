Полцарства за платье: стала известна стоимость наряда Круэллы со дня рождения дочери Киркорова

На днях Алла-Виктория с размахом отметила свой второй юбилей. Вечеринка по случаю такого важного события была тематической. Стилем для оформления праздника послужил мультфильм «Круэлла», который так сильно полюбился всему семейству Киркоровых. По этому случаю и основной подарок соответствовал выбранной тематике — наследница Короля российской эстрады получила платье точь-в-точь, как у главной героини анимационного фильма.

Учитывая любовь самого исполнителя хита «Зайка моя» к роскошным нарядам, на которые он не жалеет ни средств, ни времени — платье на 10-летние Аллы-Виктории также было удовольствием недешевым.