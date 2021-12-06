Полцарства за платье: стала известна стоимость наряда Круэллы со дня рождения дочери Киркорова
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
На днях Алла-Виктория с размахом отметила свой второй юбилей. Вечеринка по случаю такого важного события была тематической. Стилем для оформления праздника послужил мультфильм «Круэлла», который так сильно полюбился всему семейству Киркоровых. По этому случаю и основной подарок соответствовал выбранной тематике — наследница Короля российской эстрады получила платье точь-в-точь, как у главной героини анимационного фильма.
Учитывая любовь самого исполнителя хита «Зайка моя» к роскошным нарядам, на которые он не жалеет ни средств, ни времени — платье на 10-летние Аллы-Виктории также было удовольствием недешевым.
Наряд был создан дизайн-лабораторией Salvadors Boutique, которая принадлежит Инге Миллер. Созданием платья занималось около 10 сотрудников лаборатории. Для его изготовления были использованы парча, атлас, шелк, лен. Украшения для платья и камзола послужили кристаллы Swarovski, их использовали для вышивки инициалов дочери Киркорова, а также их фамильного герба и были сделаны вручную. Такой эксклюзивный образ на день рождения дочки обошелся Филиппу Бедросовичу в полмиллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «НЕОПРА, БЛИН!».
Фото: Instagram, Global Look press