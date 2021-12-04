Наряд Круэллы, фейерверк, Лорак и Валерия в гостях: дочь Киркорова с размахом отметила 10-летие
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Король эстрады Филипп Киркоров не поскупился на праздник для дочери. На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. Из-за ограничений, действующих в свзяи с пандемией, певец не стал арендовывать ресторан и организовал вечеринку дома. Она собрала множество звезд. Вел мероприятие Давид Манукян, а поздравляли виновницу торжества Олег Газманов с семьей, Ани Лорак с наследницей Соней, Юлия Барановская, Валерия и Иосиф Пригожин, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочь Тимати Алиса, Виктория Шелягова, Ксения Собчак и другие звезды.
Сергей Лазарев на празднике не появился, зато вечеринку посетили все его близкие: сын Никита, дочь Аня, мама Валентина и племянница Алина Лазарева.
Фото: @alinkalazer/Instagram
Виновница торжества появилась на празднике в наряде в духе любимой киногероини. Алая каскадная юбка была надета поверх брюк, а вместо лифа платья использовался китель с золотистыми аксельбантами.
Поначалу Алла-Виктория вела себя скованно, однако когда на празднике появился ее кумир Даня Милохин, звездная наследница стала более открыто проявлять эмоции.
Очевидно, из-за этого позднее Филипп Киркоров накладывал юному гостю черную икру ложками. Милохин в ответ шутил: «Это гонорар». Впрочем, голодным не ушел никто — столы ломились от яств. Торт, к слову, оказался выше самого Филиппа Киркорова — многоярсусный десерт украсили фигурки Круэллы и далматинцев.
Звездные гости завалили Аллу-Викторию подарками от ювелирных украшений до мягких игрушек и косметики. В частности, Валерия и Исоиф Пригожин преподнесли первые в жизни девочки часы — и сразу Rolex.
Фото и видео: @alinkalazer, @marinagazmanova, @valeriya, @anilorak, @lazarevsergey, @klavacoca, @fkirkorov, @martinkirkorov/Instagram