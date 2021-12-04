Наряд Круэллы, фейерверк, Лорак и Валерия в гостях: дочь Киркорова с размахом отметила 10-летие

Король эстрады Филипп Киркоров не поскупился на праздник для дочери. На днях Алле-Виктории исполнилось 10 лет. Из-за ограничений, действующих в свзяи с пандемией, певец не стал арендовывать ресторан и организовал вечеринку дома. Она собрала множество звезд. Вел мероприятие Давид Манукян, а поздравляли виновницу торжества Олег Газманов с семьей, Ани Лорак с наследницей Соней, Юлия Барановская, Валерия и Иосиф Пригожин, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочь Тимати Алиса, Виктория Шелягова, Ксения Собчак и другие звезды.

Сергей Лазарев на празднике не появился, зато вечеринку посетили все его близкие: сын Никита, дочь Аня, мама Валентина и племянница Алина Лазарева.