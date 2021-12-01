Дочь Филиппа Киркорова на свое 10-летие превратилась в героиню мультфильма «Круэлла»

56-летний исполнитель хита «Зайка моя» является знатным любителем эпатажных образов, что прививает и своим детям с самого раннего возраста — дочка музыканта часто появляется с отцом на мероприятиях в стильных нарядах. Именно поэтому на день рождения наследнице Филипп Киркоров преподнес модный подарок — образ Круэллы из полюбившегося им мультфильма от Disney.