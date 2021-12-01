Дочь Филиппа Киркорова на свое 10-летие превратилась в героиню мультфильма «Круэлла»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press
56-летний исполнитель хита «Зайка моя» является знатным любителем эпатажных образов, что прививает и своим детям с самого раннего возраста — дочка музыканта часто появляется с отцом на мероприятиях в стильных нарядах. Именно поэтому на день рождения наследнице Филипп Киркоров преподнес модный подарок — образ Круэллы из полюбившегося им мультфильма от Disney.
На момент начала дня рождения Аллы-Виктории ее звездный отец находился в Нур-Султане, именно поэтому поздравить дочку самостоятельно экс-супруг Аллы Пугачевой не смог и поручил эту важную миссию своему единственному сыну. «Спасибо Мартину, что выручает меня и вручил мой первый подарок», — обратился к ребенку Киркоров.
Девочка с радостью распаковала коробку, украшенную изображением главной героини мультфильма, и сразу же принялась примерять на себя новый образ. Наряд настолько был к лицу девочке, что Киркоров на радостях придумал дочери собственный псевдоним. «Ты моя TrueALLA!» — написал Филипп Бедросович в своем Instagram.
Фото: Instagram, Global Look press