Покупатели высмеяли колье люксового бренда в виде провода за сотни тысяч рублей
Дизайнеры создали резиновое колье в виде спирального провода. Стоимость изделия составляет 1700 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей). Украшение представлено в каталоге итальянского бренда в белом цвете. К нему же, кстати, еще прилагаются сережки, которые выглядят абсолютно так же.
Пользователи Сети пришли в шок и высмеяли аксессуар в комментариях в социальных сетях. «Хм, Bottega продает шнур для телефона в качестве чокера за две тысячи долларов», «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас», «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», — высказывались покупатели.
К слову, этот бренд обожают многие российские и зарубежные звезды. Например, Ксения Бородина часто покупает одежду и аксессуары в бутиках, где представлен этот бренд.
Фото: Bottega Veneta
К слову, ранее мы писали, о том, что общего между метро, немым кино и кутюрной коллекцией Ульяны Сергеенко. Дизайнер представила кутюрную коллекцию весенне-летнего сезона, вдохновленную эстетикой 1920-х и образом Веры Холодной — знаменитой русской актрисой немого кино. Онлайн-показ открыл новое десятилетие в истории модного дома, который в 2021 году отмечает юбилей.
А вам понравилось колье? Что думаете по этому поводу? Делитесь своими ответами в комментариях!
Фото и видео: Instagram
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