Покупатели высмеяли колье люксового бренда в виде провода за сотни тысяч рублей

Дизайнеры создали резиновое колье в виде спирального провода. Стоимость изделия составляет 1700 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей). Украшение представлено в каталоге итальянского бренда в белом цвете. К нему же, кстати, еще прилагаются сережки, которые выглядят абсолютно так же.

Пользователи Сети пришли в шок и высмеяли аксессуар в комментариях в социальных сетях. «Хм, Bottega продает шнур для телефона в качестве чокера за две тысячи долларов», «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас», «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», — высказывались покупатели.

К слову, этот бренд обожают многие российские и зарубежные звезды. Например, Ксения Бородина часто покупает одежду и аксессуары в бутиках, где представлен этот бренд.