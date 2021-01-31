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Покупатели высмеяли колье люксового бренда в виде провода за сотни тысяч рублей

Покупатели модного бренда Bottega Veneta высмеяли новое украшение марки за сотни тысяч рублей. По их мнению, аксессуар похож на телефонный шнур.

Дизайнеры создали резиновое колье в виде спирального провода. Стоимость изделия составляет 1700 фунтов стерлингов (176 тысяч рублей). Украшение представлено в каталоге итальянского бренда в белом цвете. К нему же, кстати, еще прилагаются сережки, которые выглядят абсолютно так же.

Пользователи Сети пришли в шок и высмеяли аксессуар в комментариях в социальных сетях. «Хм, Bottega продает шнур для телефона в качестве чокера за две тысячи долларов», «Bottega просто продает телефонный шнур из дома твоей бабушки за тысячи долларов — пожалуй, я пас», «Как можно продавать провод за такие деньги? Я в шоке», — высказывались покупатели.

К слову, этот бренд обожают многие российские и зарубежные звезды. Например, Ксения Бородина часто покупает одежду и аксессуары в бутиках, где представлен этот бренд.

Колье Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

К слову, ранее мы писали, о том, что общего между метро, немым кино и кутюрной коллекцией Ульяны Сергеенко. Дизайнер представила кутюрную коллекцию весенне-летнего сезона, вдохновленную эстетикой 1920-х и образом Веры Холодной — знаменитой русской актрисой немого кино. Онлайн-показ открыл новое десятилетие в истории модного дома, который в 2021 году отмечает юбилей.

А вам понравилось колье? Что думаете по этому поводу? Делитесь своими ответами в комментариях!

Фото и видео: Instagram

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