Подросшая красавица-дочь Ксении Бородиной становится точной копией звездной мамы

В комментариях под селфи пользователи Сети отметили, что дочка растет настоящей красавицей, сильно похожей на свою маму. Они написали множество комментариев: «Очень, очень, похожи!», «Копия мамы!», «Похожи. Но больше Маруся становится похожа на своего папу!!!», «Маруся копия вы», «Одно лицо!», «Мамина копия красоточка», «Красавица! Так на маму похожа!».

Напомним, что немного ранее мы писали, как Ксения Бородина похвасталась фигурой в зеленом купальнике. В новом посте телеведущая рассказала свои впечатления от отдыха на Мальдивах. В посте звезда рассказывает об отдыхе на Мальдивах, куда улетела вместе со своей семьей на новогодние каникулы, и поделилась своими опасениями насчет акул: «Далеко не заплываю», и посетовала, что им приходится летать в самый дорогой сезон: «но нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго».