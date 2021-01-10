Подросшая красавица-дочь Ксении Бородиной становится точной копией звездной мамы
Фото: @borodylia / Instagram
Ксения Бородина поделилась новым снимком, сделанным на отдыхе на Мальдивах. На фотографии она позирует вместе со своей старшей дочкой Марией на фоне океана, белого песка и пальм. Знаменитая мамочка выглядит шикарно без макияжа, согласитесь?
В комментариях под селфи пользователи Сети отметили, что дочка растет настоящей красавицей, сильно похожей на свою маму. Они написали множество комментариев: «Очень, очень, похожи!», «Копия мамы!», «Похожи. Но больше Маруся становится похожа на своего папу!!!», «Маруся копия вы», «Одно лицо!», «Мамина копия красоточка», «Красавица! Так на маму похожа!».
Напомним, что немного ранее мы писали, как Ксения Бородина похвасталась фигурой в зеленом купальнике. В новом посте телеведущая рассказала свои впечатления от отдыха на Мальдивах. В посте звезда рассказывает об отдыхе на Мальдивах, куда улетела вместе со своей семьей на новогодние каникулы, и поделилась своими опасениями насчет акул: «Далеко не заплываю», и посетовала, что им приходится летать в самый дорогой сезон: «но нам нельзя пропускать школу, у нас все очень строго».
Фото: @borodylia / Instagram
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