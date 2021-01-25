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Что общего между метро, немым кино и кутюрной коллекцией Ульяны Сергеенко

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Ulyana Sergeenko Couture SS2021

Фото: Пресс-служба

Ульяна Сергеенко представила кутюрную коллекцию весенне-летнего сезона, вдохновленную эстетикой 1920-х и образом Веры Холодной — знаменитой русской актрисой немого кино. Онлайн-показ открыл новое десятилетие в истории модного дома, который в 2021 году отмечает юбилей.

Лейтмотив коллекции — взгляд на традиционное понимание женственности через призму нового времени. Героиня Ulyana Sergeenko Couture — нежная, романтичная, но в то же время смелая и сильная. В новом сезоне дизайнер балансирует между модой и искусством, цитируя творчество скульптора Деметера Чипаруса и исследуя архитектурные формы (в центре внимания — Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, библиотека имени Ленина в Москве, станция метро «Аэропорт»).

Ульяна Сергеенко

Фото: Пресс-служба

В коллекции — абсолютное воплощение ДНК бренда: натуральные ткани, ручная работа, повышенное внимание к каждой детали. Знаковым в этом сезоне стало обращение к народным ремеслам: в одежде — вставки из гусевского хрусталя и ростовской финифти, кружево — из Ельца, а клатчи вырезаны мастерами из дерева. В образах — лаконичные юбки с экстремальными разрезами от бедра, «плечистые» жакеты, ультрасоблазнительные бюстье, пальто из перьев марабу и шали из шелковых нитей.

Фото: пресс-служба

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