Что общего между метро, немым кино и кутюрной коллекцией Ульяны Сергеенко
Фото: Пресс-служба
Лейтмотив коллекции — взгляд на традиционное понимание женственности через призму нового времени. Героиня Ulyana Sergeenko Couture — нежная, романтичная, но в то же время смелая и сильная. В новом сезоне дизайнер балансирует между модой и искусством, цитируя творчество скульптора Деметера Чипаруса и исследуя архитектурные формы (в центре внимания — Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке, библиотека имени Ленина в Москве, станция метро «Аэропорт»).
Фото: Пресс-служба
В коллекции — абсолютное воплощение ДНК бренда: натуральные ткани, ручная работа, повышенное внимание к каждой детали. Знаковым в этом сезоне стало обращение к народным ремеслам: в одежде — вставки из гусевского хрусталя и ростовской финифти, кружево — из Ельца, а клатчи вырезаны мастерами из дерева. В образах — лаконичные юбки с экстремальными разрезами от бедра, «плечистые» жакеты, ультрасоблазнительные бюстье, пальто из перьев марабу и шали из шелковых нитей.
Фото: пресс-служба
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