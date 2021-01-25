Что общего между метро, немым кино и кутюрной коллекцией Ульяны Сергеенко

В коллекции — абсолютное воплощение ДНК бренда: натуральные ткани, ручная работа, повышенное внимание к каждой детали. Знаковым в этом сезоне стало обращение к народным ремеслам: в одежде — вставки из гусевского хрусталя и ростовской финифти, кружево — из Ельца, а клатчи вырезаны мастерами из дерева. В образах — лаконичные юбки с экстремальными разрезами от бедра, «плечистые» жакеты, ультрасоблазнительные бюстье, пальто из перьев марабу и шали из шелковых нитей.