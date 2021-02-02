Поклонники вычислили, от кого Анастасия Решетова получает букеты

Анастасия Решетова, бывшая возлюбленная Тимати и мать его сына, интригует поклонников роскошными букетами от неизвестного ухажера.

Пока половина поклонники не желает смириться с мыслью, что между Тимати и Настей все кончено другие перебирают варианты, кто может дать новым приятелем красавицы.

Как сообщает телеграм-канал «Только никому» со ссылкой на своих подписчиков, роман у Решетовой может быть с 22-летним Сергеем Саркисовым, сыном совладельца «РЕСО-Гарантия».

По словам читателей канала, то, что Анастасия в августе отдыхала на яхте вместе с Илоной Котелюх, которая является возлюбленной отца Сергея, это совсем не случайность.

Однако это не единственная версия пользователей Сети на тему того, кем может оказаться таинственный поклонник девушки. Ранее прозвучала версия, что букетами модель заваливает племянник Рамзана Кадырова(https://www.passion.ru/news/znamenitosti/reshetova-poluchaet-bukety-ot-plemyannika-kadyrova-21-01-2021.htm, которая, однако, подтверждения не нашла.

Букеты Анастасия начала публиковать в своем Instagram ещё во время отпуска в Дубае, куда улетела на новогодние праздники вместе с сыном. Ситуация стала более интригующей после того, как в страну прибыл Тимати и поселился в том же отелеhttps://www.passion.ru/news/znamenitosti/timati-i-anastasiya-reshetova-vossoedinilis-v-dubae-04-01-2021.htm(http://example.com), чтобы быть поближе к сыну.