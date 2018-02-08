Фанаты стремительно худеющей Примадонны беспокоятся о ее здоровье.

«Алла Борисовна,вы красотка», «Красавица», «Алла Борисовна, прекрасно выглядите!!!», «Ножки!», «Алла Борисовна ну и похудели Вы», «Ничего себе ,я не узнала сначала, тааак похудела», «Алла Борисовна... Вы, в прекрасной, спортивной форме... Супер», — комментируют одни подписчики.

«Не понятно кто ужас :фотограф тли объект Но это трэш Как можно именно на этой фотке восхищаться Пугачевой Не лицемерьте», «Полное несоответствие тела и головы и фотограф тут ни при чем...............», «Как похудела то ужас», «Голова уже больше, чем тело», «Вас не узнать....», «Господи! Во что она себя превратила! Каждому возрасту свой вес», «Алла в таком возрасте нельзя сильно худеть», «Просто Наверное Она Не Хочет Стареть, Я Тоже В Шоке От Нее», «Не мне судить, но думаю остался один парик!!!! А где Алла?», «От Аллы уже ничего не осталось», «Худая совсем!!! Больше не надо... кушайте на здоровье», «Алла надо чуть чуть поправиться а так все отлично», «Накормить Аллу Борисовну срочно... не проходите мимо», — критикуют другие.

К слову, на других фото с премьеры Примадонна выглядит все такой же худой. Может быть, и правда Алле Борисовне стоит набрать пару килограммов?

Фото: instagram