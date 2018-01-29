Близкие Аллы Пугачевой прокомментировали разговоры о резекции желудка.

Неосторожная фраза диетолога, брошенная в интервью с каналом НТВ, стала причиной волны сообщений о операции, которую сделала Алла Пугачева. Речь идет о резекции желудка — вмешательстве, во время которого существенно уменьшается объем этого органа, а следовательно, и его вместимость. Однако в близком окружении певицы опровергли эти слова.

«Алла Борисовна старается сейчас правильно питаться, следит за собой. А мы не успеваем ушивать ее наряды. Вроде бы недавно сделали для нее вещь, а она звонит: "Надо еще ушить. Мне уже велико это платье". Вещи сложно перекраивать, потому что они были сшиты на другую фигуру. Вижу, Алла Борисовна вошла во вкус. Теперь она носит джинсы, которые продаются в подростковых отделах — 38-40‑го размера. Нижняя часть у нее очень худенькая. А ножки какие? Такие ножки нельзя прятать под макси», — цитирует стилиста Аллы Пугачевой Алишера «КП».

Настоящей причиной изменений в облике звезды называют бессолевую диету и занятия плаванием в бассейне, располагающемся в замке Примадонны. Но и здесь все происходит без фанатизма. Дизайнер Мила Ставицкая, крестная Гарри Галкина, сообщила, что Пугачева «на домашних праздниках ест все, но в меру».

Сама Алла Борисовна упоминала, что результат достигнут в том числе с помощью волшебных таблеток от диабета, которые ей прописали израильские врачи.