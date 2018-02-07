Алла Пугачева, Татьяна Навка и другие звезды оценили самый романтичный фильм зимы «Лед»
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Самые яркие и популярные российские знаменитости собрались на премьере картины «Лед».
Вчера вечером в Москве состоялась премьера новой картины «Лед», спродюсированной Федором Бондарчуком. На мероприятии появились самые яркие и популярные российские знаменитости.
Алла Пугачева, пришедшая в кино без мужа Максима Галкина, выглядела очень стильно в черных брюках и тунике с поясом, к которому она прикрепила небольшую сумку. Окружающие шептались, что Примадонна стала уж чрезмерно стройной — даже Татьяна Навка, тоже пришедшая во всем черном, выглядела не настолько худой.
Любопытно, что среди гостей был замечен и экс-супруг Аллы Борисовны Филипп Киркоров, однако король эстрады решил не фотографироваться вместе с бывшей возлюбленной.
Одними из первых мелодраму о фигуристах, главные роли в которой сыграли влюбленные Аглая Тарасова и Милош Бикович, оценили Ксения Раппопорт, Игорь Крутой, Ирина Безрукова, Мария Кожевникова, Катерина Шпица и множество других знаменитостей.
Фото: пресс-служба, Starface