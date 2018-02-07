Самые яркие и популярные российские знаменитости собрались на премьере картины «Лед».

Вчера вечером в Москве состоялась премьера новой картины «Лед», спродюсированной Федором Бондарчуком. На мероприятии появились самые яркие и популярные российские знаменитости.

Алла Пугачева, пришедшая в кино без мужа Максима Галкина, выглядела очень стильно в черных брюках и тунике с поясом, к которому она прикрепила небольшую сумку. Окружающие шептались, что Примадонна стала уж чрезмерно стройной — даже Татьяна Навка, тоже пришедшая во всем черном, выглядела не настолько худой.