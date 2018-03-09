Поклонники поздравляют Марию Кожевникову с новой беременностью

Сегодня известная актриса и бывший государственный деятель Мария Кожевникова написала нежный пост, посвященный ее младшему сыну. Она поблагодарила его за счастливый день. Первой причиной стал прорезавшийся зубик ребенка, а вторую она предпочла оставить в секрете, заинтриговав поклонников. Многодетная мама лишь отметила, что такое с ней произошло впервые.

«Чего у вас еще не было? Неужели четвертого сыночка?», «Доченька думаю, ее еще не было», «4й? И девочка», «Сказали "А", говорите "Б"», «Мне кажется Мария Снова Беременна», «Очередная беременность? Поздравляем от всей души, Машенька!», «А во вторых, вы ждете двойню», «И я так подумала», «4я беременность двойней или тройней?!) Я была бы очень за вас рада! », «Беременна девочкой», — радуются одни фанаты.

«Почему слова "такого не было никогда" вспех наталкивают на мысль о еще одной беременности?)))», «Да что ж вы все беременна да беременна? Дайте отдохнуть человеку», «Я думаю что младший сказал "мама". Просто сделал он это раньше старших», «Сказал "мама" . А у старших было наверное первое слово "папа". Наша дочка сегодня первое слово сказала "баба" и весь день его повторяла», — предполагают другие.

Младшего сына Мария тайно родила летом 2017 года. Свое положение она тщательно скрывала вплоть до шестого месяца. В одном из интервью актриса говорила, что она хотела бы воспитать пятерых наследников. Фанаты считают звезду идеальной мамой и с нетерпением ждут от нее хороших новостей.

Фото: globallookpress