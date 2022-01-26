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Поклонники переживают за здоровье и внешность Татьяны Лазаревой: «Лекарства не щадят»

Звезда КВН и других юмористических программ Татьяна Лазарева прилетела в Россию из Испании, где много лет живет с дочерью. Артистка рассказывает о своих буднях на родине, сопровождая публикации в Сети фото и видео. Фанаты Татьяны обеспокоены тем, как она выглядит сейчас.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Лазарева

Фото: Anatoly Lomohov/ Global Look press

Татьяна Лазарева с 2013 годом борется с серьезным хроническим заболеванием, которое у нее появилось, по ее же словам, из-за неправильного образа жизни. Долгое время болезнь находилась в ремиссии, но недавно обострилась вновь.

Для борьбы с недугом Татьяна Лазарева принимает, как и положено, серьезные лекарства. По мнению поклонников актрисы, они сказываются на ее внешности. Артистка приехала в Россию из Испании, где давно живет с дочерью, и публикует фото и видеоотчеты о своем пребывании на родине. В комментариях под публикациями подписчики Татьяны отмечают, что обеспокоены ее внешним видом и состоянием здоровья.

«Время и лекарства никого не щадят», — пишут они.

Но стоит отметить, что 55 летняя артистка — ярый противник пластических операций. Она не раз говорила, что отражение в зеркале ее устраивает и она принимает себя такой какая есть. Лазарева не намерена резать лицо в угоду моде. Но в ее блоге несколько раз мелькали фото с сеанса иглоукалывания.

Ранее Татьяна Лазарева рассказывала, почему распался их с Михаилом Шацем 20-летний брак.

Фото и видео: Instagram, Anatoly Lomohav/ Global Look press

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