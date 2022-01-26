Поклонники переживают за здоровье и внешность Татьяны Лазаревой: «Лекарства не щадят»

Для борьбы с недугом Татьяна Лазарева принимает, как и положено, серьезные лекарства. По мнению поклонников актрисы, они сказываются на ее внешности. Артистка приехала в Россию из Испании, где давно живет с дочерью, и публикует фото и видеоотчеты о своем пребывании на родине. В комментариях под публикациями подписчики Татьяны отмечают, что обеспокоены ее внешним видом и состоянием здоровья.

«Время и лекарства никого не щадят», — пишут они.

Но стоит отметить, что 55 летняя артистка — ярый противник пластических операций. Она не раз говорила, что отражение в зеркале ее устраивает и она принимает себя такой какая есть. Лазарева не намерена резать лицо в угоду моде. Но в ее блоге несколько раз мелькали фото с сеанса иглоукалывания.

Ранее Татьяна Лазарева рассказывала, почему распался их с Михаилом Шацем 20-летний брак.